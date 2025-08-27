"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
Propagande israélienne : Rony Brauman répond aux grands médias
Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, humanitaire engagé et auteur, en autres ouvrages; de Guerres humanitaires ? Mensonges et intox publié aux éditions Textuel, est l'invité de Mourad Guichard dans ce nouvel épisode de l’œil de Moumou !