"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.

Propagande, islamophobie : pourquoi les gros médias ne croulent pas sous les plaintes

Albert Lévy a débuté comme avocat avant de devenir magistrat, notamment substitut du procureur à Toulon, puis juge d’instruction à Lyon, spécialisé dans la lutte contre le crime organisé. Syndicaliste engagé, il a occupé des fonctions importantes au Syndicat de la magistrature. À la retraite, il s’est posé en militant politique aux côtés de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, plaidant pour une justice libérée des pouvoirs politiques, plus humaine et réformatrice. C'est l'invité du Microscope de ce nouvel épisode de l’œil de Moumou.

