Hollande et le PS ont-ils (vraiment) trahi la gauche ?
Alors qu'un nouveau Premier ministre vient tout juste d'être nommé, le même refrain est de retour : le gouvernement cherche à faire un accord de non-censure avec le PS. Et si son Premier secrétaire, Olivier Faure, s'y montre réticent, ce n'est pas le cas de l'aile droite du parti, composée de cadres nostalgiques du mandat présidentiel de François Hollande. Assez étonnant tant ce dernier est réputé avoir tué la gauche en France. Mais est-ce bien le cas ? Pour ce second épisode de C'était pas mieux avant, Gwên revient sur le parcours du Corrézien, de son entrée en politique dans les années 80 jusqu'à la fin désastreuse de son quinquennat.