Leurs histoires, touchantes, révoltantes, édifiantes ou inspirantes, nous disent quelque chose de notre actualité. Ils ont accepté de venir face à la caméra du Média pour les partager, et si possible nous bousculer et modifier nos perceptions.
Révélations sur l'IGPN : ce que Flagrant Déni a découvert sur l’impunité des policiers
Les médias en parlent, mais savez-vous vraiment ce que fait l’IGPN, l’Inspection générale de la police nationale ? Lionel et Amanda de Flagrant Déni reviennent en exclusivité pour Le Média avec une enquête de plusieurs années sur la « police des polices ». Leur rapport montre que l’IGPN ne traite que 10 % des affaires de violences policières, laissant 90 % des dossiers à des « cellules déontologie » internes, opaques et dépendantes hiérarchiquement. Résultat : le taux d’élucidation chute depuis 2016, certaines affaires graves, comme des homicides, restent non résolues. L’IGPN est à bout de souffle, ses moyens insuffisants, et la justice peine à sanctionner les policiers auteurs de violences. Flagrant Déni démontre que ce système produit de l’impunité structurelle et réclame une réforme radicale : transparence totale, enquête indépendante et renforcement des moyens. Des victimes témoignent de procédures bâclées et d’un État qui protège ses forces au détriment de ses citoyens. Leur enquête éclaire enfin les zones d’ombre d’un appareil censé protéger… mais qui trop souvent ferme les yeux.