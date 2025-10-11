Pourquoi la droite a tué Jacques Chirac

Des années après sa mort, Jacques Chirac bénéficie dans l'opinion d'une image assez positive, voire conciliante. Et les historiens politiques s'interrogent sur ce décalage entre cet état de fait et la perception de Chirac du temps de sa carrière politique.

Communiste, progressiste modéré, néolibéral conservateur, grand-père humaniste, ces qualificatifs peuvent tous correspondre à une période de sa vie. Et puis, Chirac a été le leader de la droite française pendant trois décennies, des années 70 jusqu'aux années 2000.

Et pourtant, politiquement, son héritage est très faible : son parti politique, Les Républicains, ne se réclame plus vraiment de lui, et sa pratique du pouvoir était si inégale qu'il est difficile de trouver une continuité chez ses successeurs.

Dans ce quatrième épisode de C'était pas mieux avant, Gwên retrace la vie politique de Jacques Chirac et se penche sur les contradictions internes de celui qui fut Président de la République pendant 12 ans.