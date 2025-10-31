Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Dati vs Attal : en macronie, la guerre est déclarée !
Au sommaire cette semaine :
Pourquoi Rachida Dati veut "écraser" Gabriel Attal. En choisissant Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizons pour les municipales à Paris, le patron de Renaissance déclare la guerre à la candidate de la droite… et à Emmanuel Macron. Nils a enquêté.
Et puis on reviendra sur le hold-up de Tondelier sur la primaire des Ecolos. Attention, les Verts se fâchent tout rouge !