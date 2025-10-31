Dati vs Attal : en macronie, la guerre est déclarée !

Au sommaire cette semaine :

Pourquoi Rachida Dati veut "écraser" Gabriel Attal. En choisissant Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizons pour les municipales à Paris, le patron de Renaissance déclare la guerre à la candidate de la droite… et à Emmanuel Macron. Nils a enquêté.

Et puis on reviendra sur le hold-up de Tondelier sur la primaire des Ecolos. Attention, les Verts se fâchent tout rouge !

