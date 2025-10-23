Le RN choisit son camp et vote avec les macronistes

Alors que les députés examinent le budget 2026, le Rassemblement National (RN) révèle un net changement de cap fiscal, s'alignant sur les intérêts des ultra-riches et de la droite libérale, malgré son discours de "parti du peuple". La preuve la plus éclatante est son vote pour le rejet de la taxe Zucman, un impôt de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, largement soutenu par l'opinion publique et même par 75 % de ses propres électeurs. Ce vote, main dans la main avec la majorité macroniste, marque la fin de l'ambiguïté pour le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, en pleine opération de séduction des milieux économiques.

Le RN adopte désormais une posture conservatrice classique, privilégiant la "compétitivité" et la "simplification" pour les entreprises, comme le montre l'analyse lexicale de ses amendements. Ce virage est également visible dans le détail des votes, où le groupe RN a soutenu le gouvernement sur neuf des dix derniers projets de loi. Cette convergence s'explique par un rapprochement assumé avec le patronat, qui ne craint plus l'extrême droite mais la juge "plus stable" que l'exécutif, comme le rappelle le journaliste Laurent Mauduit.

Le RN, affichant une cohérence néolibérale (anti-impôts pour les riches, coupes dans les services publics), se révèle un allié fidèle de la droite libérale et du pouvoir, trahissant les attentes de justice fiscale de son électorat.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.