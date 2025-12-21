Le 25 février 2025, l'éditorialiste Jean-Michel Apathie a déclenché une tempête politico-médiatique avec ces trois phrases prononcée à la radio : « Chaque année, nous commémorons le massacre d’Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais nous en avons fait des centaines en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience ? ». Crime de lèse-nation ! Blasphème contre le "roman national" ! Aussitôt s'est déclenchée une campagne contre le journaliste, menée par Les Républicains, l'extrême-droite et les médias des oligarques. Le scandale Apathie est le point de départ d'un livre récemment publié par Olivier Le Cour Grandmaison, politiste et historien, invité de Julien Théry dans ce nouvel épisode de "La grande H." : Oradour coloniaux français. Contre "le roman national" (éditions Les Liens qui Libèrent).

Le 25 février 2025, l'éditorialiste Jean-Michel Apathie a déclenché une tempête politico-médiatique avec ces trois phrases prononcée à la radio : « Chaque année, nous commémorons le massacre d’Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais nous en avons fait des centaines en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience ? ».



RTL s'est empressée de suspendre Jean-Michel Apathie, qui a bientôt décidé de mettre fin à sa collaboration avec cette radio. L'ARCOM, l'autorité en charge du contrôle des Média, a ouvert une enquête... qui a dû conduire ses membres à découvrir ce que tous les historiens et les citoyens curieux d'histoire savent depuis bien longtemps, à savoir que la conquête de l'Algérie au XIXe siècle est effectivement passée par des massacres systématiques de populations civiles et, plus largement, que les crimes de masse n'ont pas été des accidents ou des bavures, mais ont constitué de véritables politiques dans l'histoire coloniale française.

Le scandale Apathie est le point de départ d'un livre récemment publié par Olivier Le Cour Grandmaison, politiste et historien, invité de Julien Théry dans ce nouvel épisode de "La grande H." : Oradour coloniaux français. Contre "le roman national" (éditions Les Liens qui Libèrent). L'ouvrage exhume une mémoire étouffée, celle des crimes commis au nom de la République dans ses colonies. Olivier Le Cour Grandmaison rappelle d'ailleurs qu'après 1945 et lors de la Guerre de libération algérienne, plusieurs personnalités ont dénoncé la répression d'une "Gestapo" française contre les indépendantistes et "les Oradour français" liés aux violences extrêmes de la "guerre contre révolutionnaire". Il revient aussi sur les origines de cette dernière, qui sont à trouver dans la guerre totale menée à partir des années 1840 par le général Bugeaud en Algérie, avec son cortège de massacres de civils, d’« enfumades », d’"urbicides" (destructions de villages et villes) répétés et de razzias destructrices.

Dans cette conversation, Julien Théry invite Olivier Le Cour Grandmaison à revenir sur son parcours d'historien de la colonisation, en particulier à partir de la publication en 2005 de son livre Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l'Etat colonial, qui avait été assez mal reçu en son temps parce qu'il était précurseur en mettant l'accent sur des violences extrêmes systémiques alors euphémisées ou refoulées le plus souvent par les historiens eux-mêmes. Dans le prolongement des analyses d'Hannah Arendt sur les origines impérialistes et coloniales de la violence nazie, Olivier Le Cour Grandmaison a poursuivi depuis ce premier livre une oeuvre de chercheur centrée non seulement sur les dispositifs d'oppression aux colonies, mais aussi sur leurs effets de retour en métropole pour l'imposition de la domination bourgeoise sur les classes laborieuses.

Bibliographie d'Olivier Le Cour Grandmaison :

-- Les citoyennetés en Révolution (1789-1794), Paris, PUF, 1992.

-- Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l'Etat colonial, Paris, Fayard, 2005.

-- La République coloniale. Politique et racisme d'Etat, Paris, Fayard, 2009.

-- De l'Indigénat. Anatomie d'un monstre juridique : le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, Paris, La Découverte/Zone, 2010.

-- L'Empire des hygiénistes. Vivre aux colonies, Paris, Fayard, 2014.