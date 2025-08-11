L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Nouveau scandale en Macronie : Xavier Jamet, quand la FNSEA infiltre le gouvernement

Malgré 2 millions de signatures contre la loi Duplomb (censurée partiellement depuis), le gouvernement nomme Xavier Jamet, ex-lobbyiste de la FNSEA, directeur de cabinet de la porte-parole Sophie Primas.

Malgré 2 millions de signatures contre la loi Duplomb (censurée partiellement depuis), le gouvernement nomme Xavier Jamet, ex-lobbyiste de la FNSEA, directeur de cabinet de la porte-parole Sophie Primas. Un message clair : l’État poursuit sa connivence avec l’agro-industrie, au mépris de la mobilisation citoyenne. Ce choix s’inscrit dans une gouvernance marquée par l’influence des lobbys dans les plus hautes sphères de l’État : depuis 2017, Emmanuel Macron s’entoure de personnalités du monde des affaires, de l’agrochimie, de l’énergie ou encore des cabinets de conseil. Ces lobbyistes influencent des lois anti-écologistes, anti-sociales servant les intérêts du secteur privé. Xavier Jamet n’est qu’un exemple : Borne, Dati, Kohler ou encore l’affaire McKinsey illustrent cette porosité croissante entre les intérêts du monde industriel et financier et l’exécutif. Les scandales s’enchaînent, la démocratie recule, et la loi sur le secret des affaires, votée en 2018, permet même de museler la presse qui dénoncent ces affaires politco-financieres.

