Mort de Jean Pormanove sur Kick : quand la violence en direct devient un business rentable

Jean Pormanove, alias Raphaël Graven, est mort en direct sur Kick après des mois de violences filmées, encouragées par des spectateurs et tolérées par la plateforme. Une tragédie qui questionne le rôle des algorithmes et la monétisation de la souffrance.

Jean Pormanove, alias Raphaël Graven, est mort en direct sur Kick. Un décès survenu après des mois d’humiliations et de violences filmées, encouragées par des milliers de spectateurs et tolérées par une plateforme qui transforme la souffrance en spectacle monétisable. Derrière ce drame se dessine bien plus qu’une tragédie individuelle : le miroir glaçant d’une société où la frontière entre divertissement et cruauté s’efface.

Dans sa nouvelle “Carte Blanche”, notre journaliste Juan Tendero-Tourné revient sur le parcours de ce streamer français, devenu malgré lui un “personnage”, maltraité pour amuser une communauté avide de sensations fortes. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi la violence est-elle devenue un contenu comme un autre, propulsé par les algorithmes et financé par les dons ? Et surtout, quelle part de responsabilité portent les plateformes comme Kick, qui prospèrent grâce à cette économie de l’attention ?

⚠️ Précision importante : au moment du tournage de la vidéo, les résultats de l’autopsie n’étaient pas connus. Selon les dernières informations disponibles, l’autopsie “écarte l’intervention d’un tiers” dans le décès du streamer. La piste privilégiée est celle d’une cause “d’origine médicale ou toxicologique”. Des examens complémentaires sont toujours en cours.













écriture : Nicolas Mayart