Notre journaliste a été kidnappé par Israël, la macronie se tait

Ce mercredi 8 octobre, Israël a de nouveau violé le droit international. À l’aube, huit navires de la flottille Thousand Madleens to Gaza ont été illégalement arraisonnés par la marine israélienne, à plus de 200 km des côtes gazaouies, dans les eaux internationales.

Parmi les 145 volontaires arrêtés — médecins, élus, militants, citoyens — se trouvaient la députée Alma Dufour, le rappeur Youssef Swatts et notre reporter Andreï Manivit. Leur mission : briser le blocus illégal imposé à Gaza et livrer du matériel médical aux hôpitaux exsangues de l’enclave.

Depuis, ils sont détenus arbitrairement par Israël, sans réaction officielle du Quai d’Orsay. Les avocats dénoncent des « violations graves du droit international » et des « risques élevés de mauvais traitements ». Ce nouvel acte de piraterie s’inscrit dans l’escalade répressive orchestrée par le ministre israélien Itamar Ben Gvir, qui veut faire classer les militants des flottilles comme « terroristes ».

En une semaine, plus de 500 activistes venus du monde entier ont été pris en otage. Pendant ce temps, le génocide à Gaza se poursuit dans le silence complice des chancelleries occidentales.