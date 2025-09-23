Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Macron reconnaît la Palestine : victoire ou coup de com' ?
Lundi 22 septembre, la France a franchi un pas historique : elle a officiellement reconnu l’État de Palestine. Une décision qui intervient dans un contexte international marqué par l’escalade des violences à Gaza, la multiplication des appels à un cessez-le-feu et la pression grandissante de la société civile sur les gouvernements européens. Cette reconnaissance, saluée par de nombreux acteurs de la solidarité internationale, soulève cependant des interrogations : est-ce un simple geste symbolique ou un véritable tournant diplomatique ? Quelles conséquences pour les relations franco-israéliennes, pour la diplomatie européenne, et surtout pour les Palestiniens eux-mêmes, qui continuent de vivre sous occupation et blocus ? Pour en parler, nous recevons Kinan, palestinien et membre du collectif Urgence Palestine, et Tom Martin,tous deux engagés de longue date pour la cause palestinienne. Avec eux, nous allons décrypter ce que représente concrètement cette décision, les espoirs qu’elle suscite mais aussi les limites et les zones d’ombre qu’elle comporte.