Macron : mais pourquoi insulte-t-il toujours les africains ?

Une fois de plus, Emmanuel Macron a craqué et a incarné jusqu’à la caricature la fameuse arrogance française. Débrief avec Bertrand Badie.

Une fois de plus, Emmanuel Macron a craqué et a incarné jusqu’à la caricature la fameuse arrogance française. C’est ce que l’on retiendra de la conférence des ambassadeurs qui a eu lieu le lundi 6 janvier 2025 à Paris. Une conférence des ambassadeurs à la suite de laquelle une quasi crise diplomatique s’est ouverte avec deux pays africains. En cause, les propos d’Emmanuel Macron sur la décision prise par ces pays, après le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de mettre à la porte l’armée française.

En gros, Emmanuel Macron a expliqué que c’est la France qui a voulu réorganiser le dispositif, et a juste eu l’élégance de le faire dire aux dirigeants africains. Des propos violemment contestés au Sénégal et au Tchad. D’autant plus que, pour faire bonne mesure, Emmanuel Macron a qualifié ses homologues africains d’ingrats. Mais au-delà de ce bad buzz, Emmanuel Macron a également fait une sorte de point d’étape de la diplomatie française et évoqué sa conception des relations internationales, qu’il voit comme une sorte d’arène de plus en plus violente, faite d’une confrontation avec des “ennemis de la démocratie” et au sein de laquelle il n’est plus rentable de jouer aux bons élèves et aux naïfs de service.

Débrief avec Bertrand Badie, professeur émerite à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier est “L’art de la paix” paru chez Flammarion. Dans le cadre du “Monde n’a pas de centre”, sa chronique internationale. Sur Le Média.