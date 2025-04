Trump : et s'il perdait sa guerre contre la Chine ?

C'est un véritable choc des titans de l’économie mondiale auquel nous assistons aujourd'hui. Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Chinois et Américains se livrent une guerre commerciale sans précédent. Depuis le 10 avril, les États-Unis ont imposé au total 145% de droits de douane sur les produits chinois, au-delà de ceux qui étaient en vigueur sous l’administration américaine de Joe Biden. Et Washington assume totalement ce nouveau levier de sanctions ou de chantage à la négociation, quitte à plonger les marchés boursiers du monde entier dans le rouge. Mais penser que Pékin pourrait capituler aussi vite était une erreur. La Chine a immédiatement répliqué avec des surtaxes douanières de rétorsion de 125% sur les marchandises américaines importées. Et l’empire du milieu n'a pas peur d’aller plus loin dans cette confrontation. Une témérité Chinoise qui a poussé les américains à lâcher du lest, en accordant des exemptions pour les smartphones, les ordinateurs portables ou encore les semi-conducteurs, dont la Chine est un producteur majeur. Mais les tensions sont toujours extrêmement vives, en témoigne cette décision de Trump d’interdire au géant américain Nvidia, de vendre ses microprocesseurs à Pékin, alors qu'ils sont très prisés notamment dans le secteur de l’intelligence artificielle. Alors, jusqu’où ira donc ce bras de fer entre Xi Jingping et Donald Trump ? On en parle avec Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po et auteur de nombreux livres dont le dernier en date est “L’art de la paix” paru chez Flammarion.