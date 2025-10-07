Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Démission de Lecornu : le dernier coup de bluff de Macron
La politique française s’embourbe et Macron regarde le temps filer. Après la démission de Sébastien Lecornu, rappelé quelques heures plus tard, le président lui accorde 48 heures pour accomplir ce qu’il n’a pas réussi en 27 jours. Cohabitation, dissolution, gouvernement technocratique… toutes les options sont sur la table, mais aucune n’offre de certitude. À gauche, les alliances sont difficiles, tandis que LR et le RN jouent leurs cartes pour maximiser leur influence. Pendant ce temps, Macron se retrouve prisonnier de ses propres stratégies, incapable de lâcher ses totems et contraint d’avancer au rythme des calculs des partis d’opposition. Entre calculs politiques et stratégies d’opposition, les électeurs observent un cirque où rien ne se règle jamais vraiment. La morale ? Dans cette roue sans fin, demain ne promet rien d’autre que la répétition du même scénario.