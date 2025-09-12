Macron joue sa dernière carte : la face cachée de Lecornu à Matignon

Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des “Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses et ce qu’il se trame dans la politique française, d’aller chasser les indiscrétions que certains n’aimeraient pas qu’on vous parle.

Au sommaire :

Emmanuel Macron en bout de course ? En nommant Lecornu, un fidèle parmi les fidèles, le président de la République semble davantage préoccupé de garder le pouvoir jusqu’en 2027 que de répondre à la colère du peuple français. Nils a enquêté sur les coulisses de cette nomination et ce qu’elle révèle du règne crépusculaire du chef de l’État.

Mais qui est il, Sébastien Lecornu ? Le nouveau Premier ministre, le 7è depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017, garde une large part de mystère…Et ce mystère, on a tenté de le percer.

Et enfin, ils ont tout donné, ils y ont cru ! Les nombreux candidats à Matignon se sont fait balader en beauté par Emmanuel Macron. Yaël Braun-Pivet, Xavier Bertrand, Olivier Faure et Catherine Vautrin, tous candidats, ce sont les cocus de la République.

