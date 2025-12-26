Macron et les militaires : les dessous de sa com' "virile"

Entre mise en scène militaire d’Emmanuel Macron et guerre d’ego chez Renaissance autour de Gabriel Attal, Les Indiscrets dévoilent les coulisses d’un pouvoir en tension, même à l’heure des vœux et des décorations de Noël.

Pour ce numéro spécial fêtes, deux séquences très différentes, mais révélatrices d’un même malaise au sommet de l’État : la mise en scène présidentielle d’un côté, les tensions internes de la macronie de l’autre.

Macron joue au chef de guerre

Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a passé le réveillon de Noël auprès des troupes françaises stationnées à l’étranger. Direction Abou Dhabi, où le président a dîné avec les 900 militaires du 5ᵉ régiment de cuirassiers. Menu gastronomique acheminé depuis Paris, images léchées diffusées sur les réseaux sociaux : l’Élysée soigne la séquence. Mais cette proximité affichée avec l’armée s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis 2017, Emmanuel Macron multiplie les symboles militaires : combinaison de pilote, visites de porte-avions, hélitreuillage sur sous-marin. Une scénographie assumée pour un président sans passé militaire, contrairement à ses prédécesseurs.

Selon un ancien conseiller de l’Élysée, cette surenchère viriliste répond à un double objectif : réparer la fracture ouverte avec les armées après l’éviction brutale du général Pierre de Villiers en 2017, et restaurer une autorité présidentielle fragilisée. La hausse continue du budget de la Défense a depuis permis d’apaiser les relations, comme le souligne le journaliste spécialisé Jean-Dominique Merchet. Cette année, Macron se veut plus sobre… en apparence. Entre une séance de pompes avec le youtubeur Tibo InShape et l’annonce très médiatisée du futur porte-avions destiné à remplacer le Charles-de-Gaulle, le chef de l’État continue de cultiver une image martiale, quitte à nourrir les moqueries sur les réseaux sociaux.

Chez Renaissance, pas de trêve des confiseurs

Changement de décor. À Paris, l’ambiance est nettement moins festive au sein de Renaissance. En cause : une affiche de vœux mettant en scène Gabriel Attal, sourire éclatant, main sur le cœur, sous un message de « Joyeux Noël et bonne année – Pour une nouvelle République ».

« Tout pour ma gueule », lâche un cadre, dénonçant un parti confisqué.



En interne, le visuel fait grincer des dents. Plusieurs cadres pointent une ressemblance troublante avec les codes graphiques du Rassemblement national. Pour certains militants, l’affiche symbolise une dérive plus profonde : la personnalisation du parti autour de son secrétaire général. « Tout pour ma gueule », lâche un cadre, dénonçant un parti confisqué.

Cette polémique ravive les fractures d’une macronie déjà sous tension. Attal, ancien Premier ministre, est accusé par ses adversaires internes de courir derrière l’extrême droite, que ce soit sur les slogans sécuritaires ou sur ses propositions concernant le voile. Ses proches réfutent toute comparaison avec le RN, mais la répétition des controverses fragilise un peu plus l’unité du camp présidentiel.

Deux séquences, un même constat : derrière les images de Noël, le pouvoir reste traversé par des doutes, des rivalités et une obsession de la communication. Une fin d’année à l’image du macronisme : sous contrôle en façade, instable en coulisses.

