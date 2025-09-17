Lecornu, premier ministre déjà au bord du gouffre

À peine nommé, Sébastien Lecornu doit affronter son baptême du feu : éviter la censure et contenir la contestation sociale. Pour cela, il mise sur une stratégie de concessions symboliques : centres de santé, jours fériés préservés, fin progressive des privilèges des anciens Premiers ministres. Il invite également au dialogue. A la sortie, les syndicats sont mitigés : la CFTC salue un ton d’écoute, mais la CGT durcit le ton et appelle à amplifier la mobilisation du 18. Les Insoumis refusent de participer à la comédie et posent leurs conditions : un vote de confiance ou la censure. Le PS dénonce un manque de volonté réelle, malgré un sondage qui montre l’écrasante popularité de ses propositions, notamment la taxe Zucman. Lecornu, fidèle à la ligne macroniste, refuse cette taxe au nom de l’attractivité et de la peur du Conseil constitutionnel. En parallèle, le RN se donne des airs de parti responsable, tout en recyclant ses obsessions. Le nouveau Premier ministre marche sur un fil, entre communication, concessions calculées et refus obstinés. Demain, la rue pourrait bousculer ce fragile équilibre avec une mobilisation comparable à celle de 2023.