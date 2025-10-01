Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Lecornu affaibli, macron piégé : vers une dissolution ?

À la veille d’une nouvelle mobilisation syndicale, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre il y a 20 jours, n’a toujours pas réussi à former un gouvernement. Sa déclaration de politique générale prévue la semaine prochaine pourrait enfin officialiser son équipe, mais aucune date n’est confirmée.

Sans majorité et qualifié par lui-même de « Premier ministre le plus faible » de la Ve République, Lecornu multiplie les annonces partielles sur le budget et les retraites, suscitant le rejet de syndicats comme la CGT et de la gauche. Anticipant une dissolution inévitable, le PS prépare ses stratégies et envisage d'exclure LFI d'une alliance à gauche pour ravir le plus de circonscriptions possible. Même chose au RN qui met en œuvre son « Matignon II », sélectionnant déjà la majorité de ses candidats pour de potentielles législatives.

Cette paralysie politique met en lumière l’incapacité de l’exécutif à gouverner et les limites structurelles d’une Ve République hyper-présidentialisée. La situation risque d’ouvrir un débat sur la refonte institutionnelle, la fin d’un régime concentrant trop de pouvoir et incapable de répondre aux urgences sociales et démocratiques.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !