Lecornu affaibli, macron piégé : vers une dissolution ?

À la veille d’une nouvelle mobilisation syndicale, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre il y a 20 jours, n’a toujours pas réussi à former un gouvernement. Sa déclaration de politique générale prévue la semaine prochaine pourrait enfin officialiser son équipe, mais aucune date n’est confirmée.

Sans majorité et qualifié par lui-même de « Premier ministre le plus faible » de la Ve République, Lecornu multiplie les annonces partielles sur le budget et les retraites, suscitant le rejet de syndicats comme la CGT et de la gauche. Anticipant une dissolution inévitable, le PS prépare ses stratégies et envisage d'exclure LFI d'une alliance à gauche pour ravir le plus de circonscriptions possible. Même chose au RN qui met en œuvre son « Matignon II », sélectionnant déjà la majorité de ses candidats pour de potentielles législatives.

Cette paralysie politique met en lumière l’incapacité de l’exécutif à gouverner et les limites structurelles d’une Ve République hyper-présidentialisée. La situation risque d’ouvrir un débat sur la refonte institutionnelle, la fin d’un régime concentrant trop de pouvoir et incapable de répondre aux urgences sociales et démocratiques.