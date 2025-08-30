Le retour des gilets jaunes ? 10 septembre : pourquoi Macron et Bayrou devraient avoir peur

Allons nous assister à un retour des Gilets Jaune dans les prochains jours ? Depuis plusieurs semaines, le climat politique et social en France s’enflamme. D’un côté, un gouvernement fragilisé : François Bayrou, Premier ministre, s’apprête à jouer son avenir dans un vote de confiance décisif le 8 septembre, sur fond d’austérité budgétaire et de coupes sociales massives.

De l’autre, un pays traversé par la colère : la mobilisation du 10 septembre, née sous le mot d’ordre *« Bloquons tout »*, se prépare à paralyser le pays pour dénoncer le trop plein d’une population à bout de souffle, rappelant forcément les mobilisations de la période 2018-2019. Un mouvement avec pour toile de fond, une société fracturée où les crises s’accumulent – explosion de la pauvreté, précarité grandissante et inégalité sociale se multipliant sans que des réponses durables ne soient apportées.

Dans ce contexte, dans notre nouvel “Entretien d’Actu” nous recevons aujourd’hui François Boulo, ancien avocat et figure des gilets jaunes de l’époque. Avec lui, nous allons décrypter ce moment politique : qu’est-ce que révèle l’isolement du gouvernement Bayrou ? Quel rôle peuvent jouer les syndicats, les politiques et les mouvements sociaux dans la séquence qui s’ouvre ? Et surtout comment transformer cette colère diffuse en véritable rapport de force ?

Une émission animé par Juan Tendero-Tourné