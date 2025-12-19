Le cadeau de Noël de la droite à Jean-Luc Mélenchon

Au sommaire, cette semaine :

Tout ça pour ça ? La commission d’enquête sur les liens supposés entre LFI et l’islamisme, lancée par la droite, accouche d’une souris. Nils revient sur cette opération de communication dirigée contre la gauche.

Fillon, Sarkozy… Le retour des revenants de la droite. Les deux hommes politiques, tous les deux lourdement condamnés, ne se privent pas d’intervenir sur la scène politique avant 2027.