La IVème République, c’était vraiment pire que Macron et la Vème ?
En ce moment, avec l'instabilité ministérielle résultant des nominations successives de Barnier, Bayrou et Lecornu à Matignon, on entend beaucoup dire que le pays est de retour dans la IVème République. Le précédent régime politique de la France, qui a duré à peine plus de dix ans, est réputé pour avoir été un régime instable où la succession de gouvernements courts empêchait toute prise de décision, auquel la Vème République aurait heureusement mis fin. Le discours inverse affirme, lui, que la IVème République est le régime le plus démocratique que la France ait connu. Aujourd'hui dans C'était pas mieux avant, Gwên décortique cette période de l'histoire politique française en se posant la question : finalement, la IVème République, c'était comment ?