Je fais un don

C'était pas mieux avant

C'était pas mieux avant

Partager

La IVème République, c’était vraiment pire que Macron et la Vème  ?

En ce moment, avec l'instabilité ministérielle résultant des nominations successives de Barnier, Bayrou et Lecornu à Matignon, on entend beaucoup dire que le pays est de retour dans la IVème République. Le précédent régime politique de la France, qui a duré à peine plus de dix ans, est réputé pour avoir été un régime instable où la succession de gouvernements courts empêchait toute prise de décision, auquel la Vème République aurait heureusement mis fin. Le discours inverse affirme, lui, que la IVème République est le régime le plus démocratique que la France ait connu. Aujourd'hui dans C'était pas mieux avant, Gwên décortique cette période de l'histoire politique française en se posant la question : finalement, la IVème République, c'était comment ?

C'était pas mieux avant

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !