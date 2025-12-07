La France est-elle éternelle ? | Jean-Paul Demoule, Julien Théry

La France éternelle : une enquête archéologique. Tel est le titre du livre passionnant publié il y a peu aux éditions indépendantes de La Fabrique par le grand archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoule, invité de ce nouvel épisode de La grande H.

Le 2 août 1914, au moment de la mobilisation générale pour ce qui serait la Première guerre mondiale de 14-18, le président de la République Raymond Poincaré déclara dans un discours adressé à toute la nation : "À cette heure, il n'y a plus de partis, il y a la France éternelle". "Gardez confiance en la France éternelle", a dit aussi le maréchal Pétain dans un message radio aux Français le 30 octobre 1940 pour annoncer qu'après son entrevue avec Hitler, il s'engageait dans la Collaboration. Et moins de quatre ans plus tard, dans son discours de l'Hôtel de Ville, le Général de Gaulle déclarait que Paris avait été libéré "avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle".

En réalité, explique #JeanPaulDemoule avec brio, il n'existe pas d'identité et de racines nationales immuables. Son livre reprend toute l'histoire mouvementée du peuplement des régions qui forment aujourd'hui la France à partir de l’arrivée des premiers humains, il y a un peu plus d’un million d’années.

Du temps des premiers chasseurs-cueilleurs sapiens européens venus d'Afrique, « grand-remplacés » au néolithique par des agriculteurs venus du Proche-Orient, jusqu'à l'arrivée de populations après les décolonisations de la seconde moitié du XXe siècle, en passant par l'époque des Gaulois, celle des Francs et bien d'autres, l'exposé de Jean-Paul Demoule présente un tableau des évolutions incessantes qui ont abouti, il y a deux siècles et demi tout au plus, à une France telle que nous la concevons aujourd'hui. A la lumière de cette fresque époustouflante de savoir et d'intelligence, chacun peut s'interroger sur la façon dont elle ou il se sent français.e.