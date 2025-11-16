Les cathares ont-ils existé ? | Arnaud Fossier, Julien Théry

Il existe une identité cathare dans le Sud-Ouest de la France et en Languedoc méditerranéen : dans la seconde moitié du XXe siècle, l'histoire de l'hérésie réprimée par la Croisade albigeoise et par l'Inquisition dans ces pays est devenue un récit national occitan venu soutenir le régionalisme contre la domination de l'Etat centralisé parisien. Mais qui étaient exactement ces "cathares" ?

Depuis les années 1990, des historiens contestent leur existence même en tant qu'adeptes d'une religion dualiste qui aurait radicalement opposé bien et mal, matière et esprit. Le mot "cathare", qui revoie à des sectes manichéennes réfutées par saint Augustin dans l'Antiquité tardive, n'a jamais été utilisé par ceux qui étaient accusés d'hérésie, et pas non plus par l'Eglise ou les inquisiteurs du royaume de France : au vrai, on n'en trouve pas trace dans les sources laissées par l'histoire de l'hérésie dans le Sud de la France.

Le livre récent d'Arnaud Fossier se fonde sur le renouveau des analyses historiques pour proposer une interprétation de l'hérésie dans le Midi en termes de construction par l'Eglise et les pouvoirs séculiers d'un ennemi de l'intérieur. Il prolonge les travaux d'historiennes et historien comme Monique Zerner, Robert I. Moore ou Dominique Iogna-Part. Discussion avec #JulienThéry, lui aussi spécialiste de ces questions, pour ce nouvel épisode de La grande H.

Montage Bérénice Seveste. Un émission de Julien Théry