Jean-Marie Le Pen n'est pas mort : son héritage s'étend jusqu'à la macronie

Est-ce vraiment la fin de Le Pen et toute la charge nationaliste et identaire de sa pensée d’extrême droite ? C’est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec Beligh Nabli.

Jean-Marie Le Pen est mort ! 96 ans d’une vie de frasques racistes et identitaires qui s’est terminée par cette après-midi ensoleillée du 07 janvier 2025. Un seul titre donc à la Une de cette chronique : l’annonce du décès de Jean-Marie Le Pen, truculent fondateur du Front National, parti dont les militants sont issus de mouvements d'extrême droite, et liés à l’idéologie raciste ou néo-fasciste. Jean-Marie Le Pen c’est aussi un parcours de tortionnaire mené dans les guerres coloniales d’Indochine et d’Algérie. Des crimes qu’il niera toujours, mais il aura quand même eu à son actif plusieurs condamnations pour incitation à la haine raciale ou pour propos discriminatoires, comme en 2005, quand il est condamné pour avoir qualifié l'occupation allemande de France pendant la Seconde Guerre mondiale de "pas particulièrement inhumaine".

Ou encore ses nombreux propos sur l’existence des chambres à gaz qu’il qualifiait de « point de détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ». Il sera condamné en 2017 en appel à 30.000 € d’amende pour contestation de crime contre l’humanité, pour avoir répété ces propos en 2015. Condamnation confirmée en 2018 en cassation. Mais rien ni personne n’est parvenu à l’empêcher au fil des années de continuer dans l’outrance raciste, antisémite et xénophoble.

Mais, est-ce vraiment la fin de Le Pen et toute la charge nationaliste et identaire de sa pensée d’extrême droite ? C’est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec Beligh Nabli donc, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Il est également l’auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour des faits marquants de l’actualité.