Bayrou et la submersion migratoire : le centrisme mou devient Zemmour

Comme tous les mardis soir, nous retrouvons "La Chronik de Beligh", votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité. Et au sommaire de ce rdv hebdomadaire : Pourquoi François Bayrou se met-il à parler comme Marine Le Pen et Eric Zemmour ? Le Premier ministre a donné un entretien fleuve de 2h à LCI lundi soir.



Et parmi les sujets évoqués, il a pris des positions pour le moins populistes sur la question de l’immigration, en parlant d’un sentiment de “submersion”... Un terme que l’on entendait surtout de l’extrême droite et qui fait écho avec la théorie du grand remplacement. On parlera aussi de Gaza, que Donald Trump souhaite nettoyer, en envoyant les palestiniens qui s’y trouvent en Egypte ou en Jordanie. Alors est-ce là une nouvelle proposition farfelue du président américain ou une véritable intention de nettoyage ethnique. On en parle avec Beligh Nabli