Rencontre Trump-Netanyahou : un doigt d'honneur à la CPI

C’est une visite en forme de doigt d’honneur adressé à la justice internationale. Benyamin Netanyahou est reçu à la Maison Blanche pour échanger avec le président américain Donald Trump sur la phase 2 de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Un mépris absolu pour la Cour pénale internationale, qui a délivré un mandat d’arrêt contre le chef du gouvernement israélien. Et comble de l’hypocrisie, le cessez-le-feu à Gaza cache mal une intensification des opérations militaires Israéliennes en Cisjordanie. Dimanche dernier encore, plusieurs frappes Israéliennes simultanées ont touché le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, détruisant jusqu’à 20 maisons dans un quartier résidentiel… Quel but poursuit donc l’alliance Nethanyahou/Trump ? Second sujet de cette “Chronik”, En France, le Parti Socialiste a t-il signé l’arrêt de mort du NFP ou simplement son exclusion de l’Union de la Gauche ? En refusant de voter à nouveau la censure, le PS joue la carte du raid solitaire à Gauche laissant planner le doute avant les prochaines échéances électorales. Ces deux sujets sont abordés dans La Chronik de Beligh, votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.