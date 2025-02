Rassemblement national ou écolos : qui sont les vrais alliés des agriculteurs ?

Derrière son agitation et son ambiance parfois décontractée, le Salon de l'Agriculture 2025 qui a ouvert ses portes samedi dernier à Paris vient rappeler que la colère des agriculteurs n’est pas retombée. Une colère maintes fois exploitée par des politiques sans vergogne, une colère qui doit aussi composer avec des défis environnementaux. Ecolos, Rassemblement national… Qui lutte vraiment pour les agriculteurs ? Leurs intérêts se rejoignent-ils et a-t-on raison de systématiquement leur coller des étiquettes : l’agriculteur conservateur, vraiment ? l’extrême-droite à son chevet et déterminé à lutter pour qu’il soit considéré ? L’écologiste déconnecté et qui ne comprend pas les réalités du monde agricole ? Eh bien tout cela bien n’être que des clichés démentis par la réalité. Et cette réalité, nous l’avons observée il y a un an avec les mobilisations qui ont secoué le monde agricole, une série de manifestations et de blocages routiers organisés par les organisations syndicales pour crier leur rage d’un secteur qui se meurt, écrasé par la lourdeur administrative, la faible rémunération et la concurrence déloyale qu’apportent les traités de libre-échange. Ajouté à cela, certains agriculteurs dénoncent les mesures écologiques difficiles à appliquer et de générer des coûts supplémentaires. Ce dernier point peut laisser penser qu’il y a une distance entre écologistes et agriculteurs. On a décidé avec nos reporters Lisa Lap et Andreï Manivit, d’aller prendre le pouls de cette tension persistante, et tendre notre micro au Salon de l’agriculture. On en parle tout de suite dans la Carte Blanche.