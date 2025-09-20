Homophobie, cumul, reniements : la face cachée de Lecornu

Dans cet épisode de la VAR politique, Nabil Touati dresse le portrait du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, révélant les contradictions d'une nomination qui sonne comme une fin de règne pour la Macronie.

Alors qu'il affirmait que le poste ne l'intéressait pas et que les perdants des élections ne devaient pas gouverner, Lecornu, ministre depuis 2017, accepte Matignon après la défaite de son camp.

Sa première visite symbolique est pour Nicolas Sarkozy, pourtant condamné lourdement par la justice. La VAR le confronte à ses engagements reniés, notamment sur le non-cumul des mandats, qu'il a lui-même pratiqué après l'avoir jugé "humainement impossible".

La chronique expose aussi son passé réactionnaire et ses propos homophobes qu'il refuse d'assumer, préférant se réfugier derrière un "il y aurait beaucoup à dire".

Enfin, ses premières annonces de "rupture" sont décortiquées comme du recyclage (la lutte contre le "millefeuille administratif") ou des effets d'annonce sans solution réelle comme la création du réseau France Santé alors que le pays ne forme pas suffisamment de nouveaux médecins.

La VAR dresse le portrait d'un homme du système, dont l'inconstance semble être la seule constance.