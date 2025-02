Guerre en Ukraine : Poutine va-t-il gagner grâce à Trump ?

Notre invité dans cet entretien d’actu est Jean De Gliniasty, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l’Iris. Il est l’auteur de cet ouvrage : “Géopolitique de la Russie - 40 fiches illustrées pour comprendre le Monde”, publié aux éditions Eyrolles et préfacé par Pascal Boniface. Un ouvrage riche visuellement mais aussi très informatif sur la Russie d’aujourd’hui, son rapport au monde, à son rival américain, à ses voisins européens, à propre histoire et à son présent, marqué évidemment par la guerre en Ukraine, toujours aussi malgré les espoirs d’un accord de paix.

Quid du rôle de Donald Trump qui promettait jadis de régler ce conflit en 24 heures ? Le président américain devrait présenter un plan visant à mettre fin à l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie lors de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tiendra la semaine prochaine en Allemagne. Impliquera t-il Vladimir Poutine dans la présentation de ce plan ? Trois ans après l'invasion de l'Ukraine et le début de la guerre, le président Russe souhaite n'avoir pour seul interlocuteur que son homologue américain. Comment les relations entre le chef d’Etat russe et l’OTAN vont-elles évoluer ? Quid de l’Afrique et du sud global, nouveau terrain d’affrontement diplomatique entre la Russie et les occidentaux, dont la France ? On fait le tour de ces questions qui touchent finalement le monde entier, comme on a pu le voir depuis le début du conflit russo-Ukrainien.