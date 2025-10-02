Grève du 2 octobre : Nathalie Arthaud sonne la révolte

Alors que le gouvernement Lecornu prend ses marques, cette rentrée sociale s’annonce explosive. Les syndicats appellent à une grande mobilisation le 2 octobre, dans un contexte marqué par l’inflation, la hausse des budgets militaires et la crainte de nouvelles attaques contre les droits sociaux. Pour en parler, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, est invitée dans notre émission.

L’entretien s’ouvre sur un retour aux mobilisations de septembre, avant d’aborder les principales revendications portées par LO, notamment en matière de justice fiscale. La discussion se poursuit autour des débats syndicaux, comme la position de Sophie Binet qui dit ne pas souhaiter la chute du gouvernement. Arthaud est également interrogée sur la stratégie à adopter pour prolonger et renforcer les mouvements sociaux, ainsi que sur le rôle de la grève et de la manifestation face au scepticisme d’une partie de l’opinion.

Au-delà du terrain social en France, l’entretien revient sur plusieurs prises de position internationales : le soutien aux révoltes de la jeunesse marocaine, celui au peuple palestinien face à une reconnaissance jugée insuffisante de la part de l’exécutif français, ou encore la dénonciation des attaques contre le droit international. Enfin, l’émission aborde la polémique suscitée par une affiche à Strasbourg représentant une femme voilée, en lien avec l’augmentation des actes antimusulmans en France.