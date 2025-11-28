Glucksmann s’enfonce, Hollande s’imagine en sauveur de la gauche pour 2027

Au sommaire cette semaine:

- Macron en plein drama: comment le président tente de sauver le soldat Lecornu, menacé par l’impossible vote du budget.

- C’est la folie des sondages et du grand n’importe quoi. Comment expliquer le recours à des instituts de sondage à 18 mois de la présidentielle et à moins de quatre mois des municipales ? Nils a enquêté.

- Le grand retour de François Hollande. Comment l’ex-président tente de revenir dans le game pour 2027.

