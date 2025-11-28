Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Glucksmann s’enfonce, Hollande s’imagine en sauveur de la gauche pour 2027
Au sommaire cette semaine:
- Macron en plein drama: comment le président tente de sauver le soldat Lecornu, menacé par l’impossible vote du budget.
- C’est la folie des sondages et du grand n’importe quoi. Comment expliquer le recours à des instituts de sondage à 18 mois de la présidentielle et à moins de quatre mois des municipales ? Nils a enquêté.
- Le grand retour de François Hollande. Comment l’ex-président tente de revenir dans le game pour 2027.