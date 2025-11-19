Gaza : l’ONU valide le plan Trump - Narcotrafic : la surenchère du Gouvernement

Au sommaire de cette édition :

Nous reviendrons sur le salon mondial de la sûreté et de la sécurité, qui s’est tenu à Villepinte. Un événement marqué par la présence d’une quarantaine d’entreprises israéliennes, dans le contexte de la guerre à Gaza. Notre équipe s’est rendue sur place et a pu assister à la mobilisation organisée par plusieurs collectifs.

Nous enchaînerons ensuite avec deux entretiens d’actualité. Pour le premier, je recevrai Rafaëlle Maison, professeure de droit public. Nous parlerons du plan de Donald Trump pour Gaza, récemment validé par l’ONU.

Puis, pour le deuxième entretien, nous aborderons le narcotrafic et la récupération politique de ce sujet, avec Bénédicte Desforges, ex-lieutenant de police, et Mohamed Benmeddour, médiateur dans les quartiers de Marseille.