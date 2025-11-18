Révélations : ces grands patrons qui soutiennent le RN

Au sommaire de cette édition :

Vous l’avez peut-être remarqué : de nombreux sites internet étaient inaccessibles cet après-midi… Dont X, par exemple. La raison ? Une panne chez Cloudflare. Mais au fait, c’est quoi Cloudflare ? Et pourquoi une panne chez eux peut-elle paralyser autant de sites ? On répondra à ces questions dans quelques instants avec Gérald Holubowicz, journaliste et créateur de Synth Media.

Nous recevrons également Lionel Perrin, de Flagrant Déni. Cette ONG vient de publier un rapport sur l’impunité policière, une impunité qui ne cesse de croître depuis des années. On tentera de comprendre pourquoi et comment avec notre invité.

Enfin, en fin d’édition, retour sur une enquête de L’Humanité, qui révèle — preuves à l’appui — comment certains grands patrons influencent le projet économique du Rassemblement national. Pendant longtemps, beaucoup refusaient de s’afficher avec l’extrême droite… Mais ça, c’était avant. On en parlera avec le journaliste Florent Le Du