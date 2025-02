Gaza : les gourous de la Silicon Valley derrière le projet fou de Trump ?

Mercredi, le monde, sidéré, apprenait la proposition américaine d’occupation de la Bande de Gaza et de déportation de ses habitants, au mépris du droit international et de la morale la plus élémentaire. Il s’agirait d’en faire une Côte d’Azur du Moyen-Orient, nouveau Dubaï, un paradis pour investisseurs et futurs habitants qui en auraient les moyens. La proposition a déjà été relativisée par la Maison blanche. Était-ce une tactique de Trump pour faire diversion du coup d’Etat ploutocratique en cours ? On peut aussi prendre l’annonce au sérieux, et y voir un nouvel avatar de l’impérialisme américain. Je vous propose de faire l’hypothèse qu’il y a une logique derrière ce projet mêlant business et épuration ethnique en se plongeant dans l’idéologie néolibérale et libertarienne de la Silicon Valley. Ce ne sera pas une explication exhaustive, mais une piste pour saisir une certaine cohérence entre cette menace et l’idéologie nouvellement arrivée au pouvoir aux Etats-unis. Partons des travaux de l’historien canadien Quinn Slobodian, spécialiste du néolibéralisme, et de son dernier livre, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d'un monde sans démocratie.