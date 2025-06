Liberté pour Rima Hassan et Yanis Mhamdi : pourquoi l’État français s’en moque

Au cœur de l'Actu du 10 juin 2025, présenté par Fabrice Wuimo.

Que va-t-il advenir de l’équipage du voilier humanitaire de la flottille de la liberté ? La question se pose de plus en plus depuis que le navire a été illégalement arraisonné samedi dernier par Israël dans les eaux internationales. Sur les 12 passagers, six militants français dont l’eurodéputée Rima Hassa, ont été arrêtés par les autorités israéliennes après avoir refusé de signer un formulaire qui mentionnait qu’ils sont entrés illégalement sur le territoire israelien, condition fixée par Israël pour leur libération. Les médias israéliens annoncent que les activistes ont été transférés dans un centre pénitentiaire, pour être probablement expulsés de force dans les prochains jours. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux et dans la rue, La mobilisation pour réclamer la libération des militants s’est accentuée. Selon LFI, près de 150 000 personnes ont manifesté hier en soutien au voilier. Le parti affirme également sur le réseau X que 50 000 personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, où nos reporters Amina Kalache et Lydia Menez se sont aussi rendues.

En attendant, l’incertitude demeure toujours sur le sort de Rima Hassan et des autres militants et la réaction apathique de l’exécutif français est vivement critiquée. On en parle avec nos invités du soir : Beligh Nabli comme tous les mardis, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Avec nous également Adlene Mohammedi, chercheur en Géopolitique et spécialiste du monde Arabe, et par la visio, nous sommes Khadija Toufik, journaliste indépendante à Tel Aviv et correspondante pour Le Média.