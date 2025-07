Fondation Humanitaire de Gaza : révélations sur les massacres qu'Israël tente de dissimuler

Tandis que les massacres se multiplient autour des distributions de la Fondation GHF à Gaza, cette aide parallèle, lancée pour contourner l’ONU, est accusée d’aggraver le chaos. Une mécanique bien huilée d’exil forcé sous couvert d’humanitaire ?

Après la focalisation sur la guerre contre l'Iran, Gaza a regagné un peu d'attention, notamment en raison des massacres près des sites de distribution de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF). Ce nouveau modèle d’aide fait pour contourner l'ONU, dénoncé par la plupart des ONG et institutions internationales, produit sur le terrain presque chaque jour un chaos mortel. Depuis les premières distributions (fin mai), le bilan des morts et blessés a explosé (on a dépassé les 600 morts cette semaine), et des témoignages cruciaux permettent de corroborer solidement les premiers récits et avertissements.

Quelle interprétation générale donner à cette collection de faits ? Font-ils système ? La GHF, créée pour contourner l'ONU, est-elle une pièce du grand plan de prise de contrôle adminitratif total par l'occupant et de déplacement forcé des palestiniens ?

Si le plan est de faire fuire le plus possible de Gazaouis par la guerre, le chaos, et les privations diverses, le comble du cynisme sera de présenter ces transferts forcés de la population comme une solution humanitaire pour aider les Gazaouis à quitter l'enfer de Gaza.