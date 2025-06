Flottille pour Gaza avec Rima Hassan : pourquoi c’est le moment de défier Netanhayou

Au cœur de l’actualité du jour, Israël fait la sourde oreille et continue de massacrer méthodiquement la population palestinienne. que Gaza est le théâtre d’un carnage sans précédent. D’un génocide auquel le monde assiste impuissant, voire indifférent… Ce mardi 3 juin à l’aube, L’armée israélienne a de nouveau tiré sur une foule de Gazaouis en quête de nourriture, affamée par le blocus imposé par Benjamin Netanyahu. 27 personnes ont été tuées par ces tirs de l’armée Israelienne qui évoque des tirs justifiés et dit avoir été confrontée à des "suspects"... l'ONU dénonce de son côté un «crime de guerre», un de plus de la part d'un Gouvernement qui semble inarrêtable… Comment stopper pour de bon ce génocide qui se déroule à Gaza ?

On en parle avec nos invités, d’abord sur ce plateau Rony Brauman, ancien président de Médecins Sans Frontières, Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Et exceptionnellement avec nous par la visio, nous seront avec l’eurodéputée Rima Hassan qui est à bord d’un navire humanitaire en route pour Gaza, avec Greta Thunberg et une dizaine d’autres volontaires.