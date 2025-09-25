Je fais un don

Le Récap, c'est la pastille d'info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l'actualité sans filtre et sans langue de bois.

"En finir avec l’impunité " : 5 ans ferme pour Sarkozy

Le 25 septembre restera une date noire pour Nicolas Sarkozy : cinq ans de prison, mandat de dépôt différé, et un aller simple vers la case prison malgré son appel annoncé. La scène a provoqué stupéfaction dans le tribunal, où cris et visages incrédules se sont mêlés. Même Carla Bruni-Sarkozy a défrayé la chronique en arrachant la bonnette d’un micro de Mediapart, symbole involontaire d’une affaire que le journal avait révélée en 2012. Dans une déclaration dramatique, Sarkozy a crié à l’injustice et dénoncé une haine judiciaire, se posant en martyr du droit. À droite, soutiens et envolées lyriques se sont multipliés ; à gauche, moqueries et appels à « en finir avec l’impunité ». L’ex-président, déjà condamné dans l’affaire des écoutes et toujours visé par Bygmalion, continue de clamer son innocence. Mais la réalité judiciaire est implacable : derrière les envolées lyriques, c’est bien en prison que s’écrira la suite du feuilleton Sarkozy.

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

