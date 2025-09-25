Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
"En finir avec l’impunité " : 5 ans ferme pour Sarkozy
Le 25 septembre restera une date noire pour Nicolas Sarkozy : cinq ans de prison, mandat de dépôt différé, et un aller simple vers la case prison malgré son appel annoncé. La scène a provoqué stupéfaction dans le tribunal, où cris et visages incrédules se sont mêlés. Même Carla Bruni-Sarkozy a défrayé la chronique en arrachant la bonnette d’un micro de Mediapart, symbole involontaire d’une affaire que le journal avait révélée en 2012. Dans une déclaration dramatique, Sarkozy a crié à l’injustice et dénoncé une haine judiciaire, se posant en martyr du droit. À droite, soutiens et envolées lyriques se sont multipliés ; à gauche, moqueries et appels à « en finir avec l’impunité ». L’ex-président, déjà condamné dans l’affaire des écoutes et toujours visé par Bygmalion, continue de clamer son innocence. Mais la réalité judiciaire est implacable : derrière les envolées lyriques, c’est bien en prison que s’écrira la suite du feuilleton Sarkozy.