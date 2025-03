"Économie de guerre", menace russe : la gauche peut-elle éviter le piège de Macron ?

L'allocution de Macron et sa rhétorique de "l'économie de guerre" imposent un faux dilemme : "beurre ou canons". La gauche peut-elle éviter le piège ?

Vous êtes plutôt dans l’équipe char, frégates, Rafale ou écoles, hôpitaux, trains ? L’allocution télévisée d’Emmanuel Macron et la rhétorique de l’économie de guerre ont installé dans le débat public une sorte de dilemme “beurre ou canons”. L’expression “économie de guerre” avancée par Macron dès 2022 et employée par tout un personnel politique et médiatique n’a aucun sens et obscurcit les enjeux, notamment en déclenchant un concours Lépine des propositions antisociales chez les dirigeants libéraux et leurs porte-voix. Mais cette exagération et les ajustements néolibéraux qu’on voit poindre provoquent en retour une relativisation des menaces peut-être tout aussi mal ajustée à la réalité. La menace russe est bien réelle, mais il faut caractériser ses objectifs, sa dangerosité, et ce sur quoi elle s’exerce. La controverse politique doit être correctement informée. Difficile de débrouiller tout cela et de placer nos craintes et notre argent au bon endroit et au bon niveau. La gauche radicale, elle, oscille entre s’opposer en bloc à cet enchérissement des dépenses militaires, ou les accepter peu ou prou mais en contestant la manière de les financer.