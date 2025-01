Donald Trump-Elon Musk : jusqu’où ira le "couple toxique" de l’Amérique ?

Donald Trump est-il un clown ou un monstre ? C’est la question que l’on peut se poser alors qu’il a d’ores et déjà entamé son second mandat, après une cure d’opposition de quatre ans. Un mandat commencé sur les chapeaux de roues, avec la publication de 42 directives le jour de son investiture. Des directives qui semblent nous dire qu’il se donnera les moyens d’appliquer la politique peut-être la plus réactionnaire et pro-ultra riches de l’histoire récente des États-Unis. Donald Trump aura-t-il les moyens de sa politique ? Et d’ailleurs, comment peut-on décrire cette politique ? Qui est susceptible de s’y opposer efficacement ? Peut-on dire que la mondialisation néolibérale est terminée ? Si oui, qu’est-ce qui la remplacera ? Et si les États-Unis renoncent à leur fameuse “destinée manifeste”, qui leur donnerait le devoir de “guérir le monde” selon ses vieilles prétentions, le pays de l’oncle Sam peut-il impunément imposer ses stricts intérêts nationaux au monde entier ? C’est autour de ces questions que s’organise cette nouvelle conversation entre Théophile Kouamouo et Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po et auteur de “L’art de la paix” aux Éditions Flammarion. Dans le cadre du “Monde n’a pas de centre”, sa chronique internationale. Sur Le Média.