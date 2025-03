Constitutions, pièges à con ? Sortir des illusions | Lauréline Fontaine, Julien Théry

6e République ? Pourquoi pas, nous dit la juriste Lauréline Fontaine. Mais les choses se décident en-deçà des constitutions, qui ne viennent qu'après les changements. Car les constitutions ont surtout tendance à « maintenir les peuples à distance du pouvoir ».Une discussion historique et politique avec Julien Théry, dans ce nouveau numéro d'« On s'autorise à penser »

« Les textes constitutionnels n’ont jamais eu les vertus qu’on leur prête : plutôt que de favoriser le progrès social et l’égalité, ils ont le plus souvent été des outils de domination » : telle est la thèse du nouveau livre de la juriste Lauréline Fontaine. Thèse étonnante, qui peut même sembler provocatrice, puisqu'elle va à l'encontre de l'idée fondatrices de la politique moderne en Occident selon laquelle l'Etat de droit, les libertés et la démocratie sont nées du mouvement constitutionnel. Depuis l'Habeas Corpus en Angleterre, les Lumières et le libéralisme ont posé comme socle du bon ordre politique la capacité à imposer des limites légales à l'arbitraire de l'Etat. Sans nier la nécessité d'un tel socle, Lauréline Fontaine montre cependant que les constitutions, qui se sont imposées dans tous les pays du monde ou presque, sont demeurées incapables de limiter le pouvoir des intérêts constitués. Ecrites par et pour des propriétaires, elles « servent avant tout à l’affirmation d’une rationalité économique indifférente au sort des populations » et à « maintenir les peuples à distance du pouvoir ».

On peut en déduire que la 6e République ne sera pas en soi une solution : les choses, nous dit Lauréline Fontaine, se décident en-deçà des constitutions, qui ne viennent qu'après les changements décisifs. Une discussion historique et politique avec Julien Théry, dans ce nouveau numéro d'« On s'autorise à penser ». ●●

