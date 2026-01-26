Trump dicte les règles, Macron subit ?

Donald Trump joue-t-il avec l’économie mondiale pour assouvir sa lubie groenlandaise ? En relançant son obsession pour ce territoire arctique autonome du Danemark, le président américain a fait monter la pression d’un cran avec l’Europe. Menaces de droits de douane à 10 % sur plusieurs pays européens, jusqu’à 200 % sur le champagne et le vin français : l’arme commerciale est de nouveau brandie, comme un levier politique assumé.

Mais le rapport de force est plus complexe qu’il n’y paraît. L’Europe détient près de 40 % de la dette américaine, sous forme de bons du Trésor, d’obligations et d’actions. Un poids financier considérable, que Trump n’ignore pas, puisqu’il menace de “grosses représailles” en cas de ventes massives de dette US. Une escalade risquée, dans un contexte économique déjà fragile. Jeudi soir, pourtant, revirement : Trump annonce renoncer à ses hausses de droits de douane pour les pays ayant envoyé des militaires au Groenland. Il évoque un “cadre d’accord” discuté avec le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, à Davos. De quoi soulager, sans rassurer, un Vieux Continent toujours sur la défensive, comme le souligne Politico.

En parallèle, le président américain accentue ses pressions sur la Fed pour obtenir une baisse des taux. Derrière les multinationales, ce sont bien les États qui avancent leurs pions. Face à cette diplomatie brutale, l’Europe hésite encore sur la riposte : fermeté, dépendances stratégiques, unité politique… La question reste entière : comment répondre à un Trump qui bouscule, encore une fois, les règles du jeu économique mondial ?

Thomas Porcher pointe les erreurs de l'Europe et de la France : avoir abandonné sa politique industrielle, avec une politique austéritaire, et un continent qui recréé une mondialisation dans la mondialisation.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c'est l'Instant Porcher !