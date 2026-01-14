Des paysans envahissent le ministère | Motion de censure : Lecornu encore sauvé par le PS ?

Au sommaire :

Ce soir, nous revenons sur la mobilisation agricole, marquée par l’occupation du ministère de l’Agriculture par la Confédération paysanne. Lisa Lap, notre journaliste présente sur place, est en plateau en début d’émission pour une carte blanche.

Ensuite, nous recevons le journaliste et réalisateur Pierre Puchot pour parler de son enquête La fabrique de la banlieue, un documentaire immersif au cœur de Grigny.

Enfin, retour sur la motion de censure, rejetée à l’Assemblée nationale. Le député La France insoumise Jean-François Coulomme est en direct avec nous pour analyser un gouvernement qui gouverne sans majorité, mais se maintient au pouvoir grâce à la crainte d’une dissolution.