L'arnaque du PIB : les médias vous ont raconté n’importe quoi sur ce chiffre

Cette semaine, une statistique a fait l’effet d’un petit électrochoc : pour la troisième année consécutive, les Français sont en moyenne moins riches que les Européens. En 2024, le PIB par habitant de la France est passé sous la moyenne de l’Union européenne, selon l’INSEE. Dit simplement, la richesse créée par personne est désormais inférieure chez nous à celle de nos voisins. Une donnée mise en lumière par Antoine Foucher dans Les Échos, qui souligne aussi un rattrapage du Royaume-Uni et la progression rapide de pays comme la Pologne. Faut-il pour autant céder à la panique ? Le PIB par habitant reste un indicateur imparfait. Il ne dit rien de la répartition des richesses, ni du niveau de vie réel. Surtout, Thomas Porcher déconstruit cette statistique : personne ne s’est interrogé sur l’évolution du nombre d’habitants par pays, qui, mathématiquement, modifie le ratio.

“Ces chiffres servent un agenda” pointe l’économiste. Les libéraux ont profité de cette statistique pour parler productivité et surtout temps de travail. Les français ne travailleraient pas assez. Thomas Porcher s’inquiète de la tendance médiatique où, partout, la thèse Des Echos a été reprise sans analyse ou remise en question. “La chronique que nous faisons aujourd’hui, elle n’a été faite nulle part”, pointe l’économiste. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !