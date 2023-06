Justice pour Nahel : La révolte se confirme, le pouvoir brandit sa police

Nous sommes jeudi 29 juin 2023, voici le programme du dernier Toujours Debout de la saison, présenté par Cemil Sanli et Rémi-Kenzo Pages.

▶ Le fond de l'info : Hadama Traoré, Jean-Baptiste Rivoire

La désormais affaire NAHEL continue de défrayer la chronique et générer des réactions à la fois dans l’opinion publique et dans la classe politique. Pour en débattre, nous recevrons JB Rivoire, journaliste chez Off Investigation, et Hadama Traoré, militant des quartiers populaires et GJ.

▶ Entretien d'Actu : Anne Le Strat

Déjà une semaine que le gouvernement a annoncé la dissolution des soulèvements de la Terre mais la bataille de l’eau n’est pas terminée. D'autant que les organisations paysannes et écologistes dénoncent une répression accrue, après la mise en garde à vue mercredi 28 Juin, de six militants contre les méga bassines. L’eau devient ainsi un enjeu central de notre époque. Une ressource qui devient rare et qui fait l’objet de tensions et de convoitises. L’eau est devenue un sujet politique. En pleine sécheresse, les pénuries d’eau nous rappellent notre fragilité, et les difficultés auxquelles nous devons de plus en plus faire face. Alors que nous débutons un été qui s’annonce ardent, et que le dérèglement climatique se rappelle à nous quotidiennement, Le Média reçoit Anne Le Strat, autrice de Eau : l’état d’urgence.