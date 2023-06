Benalla, des nouvelles de l'homme de main de Macron - Canicule : nous ne sommes pas prêts !

Nous sommes lundi 19 juin 2023, voici le programme de Toujours Debout présenté par Cemil Sanli.

▶ Le fond de l'info : Rémi-Kenzo Pages

Si dans l'hexagone français, on connaît une situation orageuse, Météo-France place quinze départements en vigilance orange pour les orages, orages qui sont eux mêmes les conséquences des fortes chaleurs. Et on précise que pour chaque degré supplémentaire, l’air peut contenir 7% de vapeur d’eau en plus. On assiste à des vagues de chaleur exceptionnelles sur tous les continents, et on ne peut pas décorréler tout cela du dérèglement climatique. C'est le fond de l'info avec notre journaliste Rémi-Kenzo Pages.

▶ Carte Blanche : Théophile Kouamouo

Oui, Mohamed Sifaoui a été le plus gros bénéficiaire de la manne du fonds Marianne via l’Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, qui a eu droit à 355 000 euros contre des contreparties dérisoires en matière de lutte pour la République et contre le séparatisme ?. Mais qui est Mohamed Sifaoui ? C'est la Carte Blanche de Théophile Kouamouo !

▶ Combats de l'info : Michel Deléan

Notre invité du jour est Michel Deléan. Journaliste au pôle Enquêtes chez Médiapart, il a suivi de très près le second procès d’Alexandre Benalla qui s’est achevé ce jeudi devant la cour d’appel de Paris pour, notamment, les violences du 1er mai 2018 qu’on lui reproche.