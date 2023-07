Soulèvements de Nanterre : les alliances pour un futur de lutte

Un tel regroupement autour des victimes des crimes de la police est inédit. Plus de 100 organisations étaient aux côtés du Comité vérité et justice pour Adama, le samedi 8 Juillet 2023, malgré une interdiction de manifester demandée par la préfecture de police de Paris. Un rassemblement qui illustre les alliances au sein du mouvement social, écologiste et antiraciste.

Syndicats, ONG et organisations écologistes marchaient aux côtés des collectifs des familles des victimes de violences policières et des associations des quartiers populaires, samedi 8 Juillet 2023. Avec plus d'une centaine d'organisations, ces derniers sont prêts à réitérer la démonstration de force et d'unité le samedi 15 Juillet 2023. Un rassemblement sans précédent, autour de la lutte contre le racisme et les crimes de la police, porteur d'espoir pour les alliances entre différents pans du mouvement social, écologiste et antiraciste en France. Le Média s'est intéressé aux alliances qui se nouent entre écologistes, antiracistes et militants des quartiers populaires, alors que le meurtre de Nahel et les révoltes qui en suivent s'enchaînent après la dissolution des Soulèvements de la Terre, une forte séquence de répression et cinq mois de mobilisation contre la réforme des retraites.