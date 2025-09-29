"Chasse aux noirs" : Enquête exclusive sur une soirée d'horreur dans la Creuse

Dans la nuit du 15 août, une fête de village dans le sud de la Creuse a dégénéré. Plusieurs jeunes décrivent avoir été victimes d’une véritable “chasse au n*gre”.

Dans la nuit du 15 août, une fête de village dans le sud de la Creuse a dégénéré. Plusieurs jeunes décrivent avoir été victimes d’une véritable “chasse au nègre”. Nos journalistes ont recueilli les témoignages et consulté plusieurs des plaintes déposées. Elles mettent en cause deux hommes : un élu municipal et le président d’une société de chasse. Insultes racistes, coups, poursuites dans les rues avec des pick-up coordonnés par talkie-walkie… Les certificats médicaux confirment la brutalité des faits. Les mis en cause reconnaissent une altercation mais nient toute dimension raciste.

Dans ce village marqué par de fortes tensions, l’avocate des victimes a elle-même été menacée lors d’un rassemblement. Cette enquête interroge à la fois le climat politique local et la banalisation des violences racistes. Ce travail d’investigation représente un coût important – près de 2 000 euros pour cette seule enquête. Sans milliardaire ni grand groupe derrière nous, nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ce journalisme indépendant.



