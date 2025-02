Vinci au cœur d'un scandale : 450 personnes intoxiquées dont des enfants à La Rochelle

A La Rochelle, comment un chantier de dépollution a intoxiqué des enfants

Yeux qui piquent, maux de gorge et de tête, vertiges, nausées et vomissements… Entre août et décembre 2024, ces symptômes ont touché environ 450 riverain·es et particulièrement des enfants du quartier Notre-Dame, au cœur de la Rochelle (Charente-Maritime). Une partie des victimes est scolarisée dans deux établissements : l’école publique Massiou et l’ensemble scolaire privé Fénelon Notre-Dame.

Leur point commun : être situés à quelques pas d’un chantier de dépollution d’une ancienne usine à gaz. Un terrain pollué aux hydrocarbures sur lequel doit naître un grand projet immobilier porté par Brownsfield - spécialisé dans la réhabilitation de friches industrielles - et le géant Vinci et dont les logements sont déjà commercialisés sur plan.

Mais la phase de dépollution, lancée sans avertir directement les riverains ni les écoles limitrophes, a exposé les victimes à des substances toxiques et cancérogènes : le naphtalène et les BTEX – dont le Benzène - des composants organiques volatils nocifs. Alors que plusieurs plaintes pour mise en danger d’autrui ont été déposées et que les habitants demandent l’arrêt du projet immobilier, une question plane : les travaux de dépollution ont-ils été sous-évalués pour des raisons financières ? Enquête au cœur du scandale qui agite La Rochelle.